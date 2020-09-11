Ольга Макеева и депутаты Народного Совета приняли участие в мероприятии по случаю Дня основания Ленинского района столицы

Сегодня, 11 сентября, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Ольга Макеева и депутаты Народного Совета Любомир Пушкин и Марина Жейнова приняли участие в торжестве, посвящённом празднованию Дня основания Ленинского района города Донецка.

В рамках мероприятия в парке имени Юрия Филатова состоялся концерт, выставка-ярмарка, мастер-классы, была организована развлекательная программа для детей и показательные выступления спортсменов. Вице-спикер парламента вручила главе администрации района поздравительный адрес и памятный подарок от имени Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки и всего депутатского корпуса.

В своём поздравительном слове Ольга Макеева отметила заслуги жителей Ленинского района в его становлении и развитии.

«Для каждого жителя день основания района – это большое событие, позволяющее почувствовать себя частью одной большой семьи, а также возможность показать свои таланты и достижения. Сегодня здесь выступают спортсмены, талантливая молодёжь, проходят выставки продукции промышленных предприятий, декоративно-прикладного искусства и детского творчества.

Ленинский район занимает в жизни каждого его жителя особое место, ведь здесь пересекаются судьбы и надежды людей, соединяются традиции прошлого и настоящего, строятся планы на будущее и общими усилиями преодолеваются трудности. Именно трудом, упорством, мужеством, умом и талантом людей живёт сегодня Ленинский район города Донецка. Поэтому уверена, что каждый следующий праздник будет отмечен их новыми успехами и победами.

Я желаю всем жителям крепчайшего здоровья, благополучия и достатка, мира, добра и побольше светлых и радостных дней!» – сказала заместитель Председателя Народного Совета ДНР.