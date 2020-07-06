Ольга Макеева и Юрий Покинтелица приветствовали победителей экологического конкурса «Золотой пеликан»

В понедельник, 6 июля, на базе Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР состоялась церемония награждения победителей Республиканского экологического конкурса «Золотой пеликан».

На мероприятии присутствовали заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

Перед началом церемонии вице-спикер парламента поблагодарила участников и организаторов конкурса за вклад в дело сохранения природного богатства родного края и обратилась к присутствующим с напутственным словом.

«Сегодня мы подводим итоги замечательного конкурса, посвящённого вопросам сохранения природы и обеспечения экологической безопасности нашего родного Донбасса, в котором приняли участие активные и неравнодушные граждане. Под эгидой конкурса объединились профессионалы в сфере экологической безопасности и общественники, школьники и даже воспитанники детских садов. Это свидетельствует о том, что вопросы сохранения окружающей среды волнуют жителей Донецкой Народной Республики всех возрастов.

В своё время Народный Совет принял Закон ДНР «Об охране окружающей среды», предприятия, учреждения и организации разрабатывают свои «зелёные» проекты и программы. В этот процесс со всей ответственностью включились и дети. И можно констатировать, что природа очень живо реагирует на внимание и заботу. Так, в настоящее время мы можем радоваться тому, что на территории Республики начинают гнездиться очень редкие птицы. Главное, всегда помнить, что Земля не оставлена нам в наследство, мы одолжили её у наших детей», − отметила Ольга Макеева.

В завершение мероприятия заместитель Председателя Народного Совета ознакомилась с экспозицией, посвящённой экологическим растительным комплексам Донбасса в каменноугольном периоде.