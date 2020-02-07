Ольга Макеева: Мы должны создать условия для развития инвестиционной деятельности в Республике

В четверг, 6 февраля, на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, а также научные сотрудники и аспиранты академии.

На заседании один из аспирантов вуза представил присутствующим проект диссертационной работы одного из аспирантов вуза на тему «Развитие механизма реализации государственной политики и поддержки малого и среднего предпринимательства». В частности, в своём докладе автор проекта предложил меры по совершенствованию нормативно-правовой, организационно-управленческой и финансово-экономической составляющих концепции поддержки бизнеса в ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела вице-спикер парламента Ольга Макеева.

«Сейчас перед органами государственной власти стоит важная задача – создать необходимые и достаточные условия для развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике. Народный Совет в настоящее время ведёт работу над законопроектами в данной сфере.

На встрече мы заслушали молодого исследователя, работа которого посвящена развитию механизма реализации государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства. Считаю, что данные наработки будут полезными в работе профильного комитета и позволят в полной мере проработать актуальную на сегодняшний день тему», – рассказала заместитель председателя Народного Совета ДНР.

В завершение мероприятия присутствующие обменялись мнением о том, что необходимо продолжить тесное сотрудничество между органами государственной власти и высшими учебными заведениями Республики. Это позволит использовать научные разработки и результаты аналитических исследований вузов при работе над законопроектами.