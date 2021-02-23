Ольга Макеева: Наш долг – сохранить и передать потомкам память о ратном подвиге донбасских тружеников

В понедельник, 22 февраля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Дмитрий Огилец, Геннадий Ковальчук, Владимир Савёлов приняли участие в чествовании семей шахтёров, погибших в Народном ополчении при защите рубежей Донецкой Народной Республики.

Мероприятие прошло в донецком музее боевой и трудовой славы Донбасса, организованном на базе школы № 101.

Организатором мероприятия выступил «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики». Также присутствовал министр угля и энергетики Руслан Дубовский.

В рамках мероприятия участники посетили выставочные залы музея, Союз ветеранов Афганистана ДНР передал материальную помощь от профсоюза шахты им. Скочинского и Министерства угля и энергетики ДНР 12-ти семьям шахтёров, погибших в рядах Народного ополчения.

Ольга Макеева поздравила всех с праздником.

«Сегодня, в канун Дня защитника Отечества, состоялась очень важная встреча, на которой мне выпала честь от всего депутатского корпуса Народного Совета сказать «Спасибо!» жёнам, матерям и отцам шахтёров, погибших в рядах Народного ополчения. Спасибо за настоящих героев и патриотов, благодаря которым у нас есть будущее! В 2014 году всем жителям Донбасса пришлось сделать серьёзный выбор, ведь не только шахтёры приняли решение сменить свой мирный труд на ратный. Это сделали учителя, металлурги, строители, инженеры, водители – мужественные люди, в чьих жилах течёт кровь героических предков. Для всех них в тот момент самым важным стало защитить свою Родину. К большому сожалению, многих мы потеряли. Теперь наш долг – заботиться об их семьях, сохранить и передать потомкам память о ратном подвиге донбасских тружеников. Ведь когда умирает память о войне, начинается новая война. Поэтому мы, ныне живущие, обязаны ощущать внутри себя великую потребность быть достойными этой героической памяти», – сказала Ольга Макеева.