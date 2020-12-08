Ольга Макеева оказала содействие в выдаче гуманитарной помощи семьям, проживающим в прифронтовом посёлке Административном

В понедельник, 7 декабря, во Дворце культуры «Меридиан» города Донецка заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева совместно с оперативным штабом «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая Республика» передали гуманитарную помощь семьям, проживающим в посёлке Административном Куйбышевского района.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева рассказала, что гуманитарная помощь была выдана семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

«В условиях пандемии, а именно ограничений встреч депутатов с гражданами в рамках личных приёмов, сегодняшнее мероприятие стало отличной возможностью принять обращения людей, побеседовать с каждым, узнать о тревогах и пожеланиях.

Для эффективной работы депутатского корпуса нам необходимо знать проблематику в округах, какие вопросы волнуют граждан, в особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, с какими сложностями и преградами им приходится сталкиваться. Наша задача – способствовать оперативному решению выявленных остроактуальных вопросов», – сказала вице-спикер.