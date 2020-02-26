Ольга Макеева: Память о победе русского народа над фашизмом – залог нашего будущего

В среду, 26 февраля, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялась отчётная конференция Донецкого городского отделения общественного движения «Донецкая Республика». Мероприятие посетили заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева и депутаты Народного Совета.

Выступая перед участниками конференции, Ольга Макеева отметила, что общественное движение «Донецкая Республика» смогло объединить жителей Республики для достижения общей цели – построения сильного, процветающего государства.

«Мы все с вами – часть большой и дружной команды, ряды которой продолжают пополняться. Однажды став членами ОД «ДР», вы показали свою готовность активно влиять на процессы развития гражданского общества и становления нашего государства.

Немаловажным фактором продуктивной и эффективной работы является грамотное взаимодействие с молодым поколением, ведь именно им в дальнейшем предстоит управлять страной. Ответственность за то, какие ценности и моральные устои сформируются у нынешней молодёжи, лежит на нас с вами, а это значит, что на нас лежит большая ответственность за будущее государства. 2020 год не просто так в Республике объявлен Годом Великой Победы. Память о победе русского народа над фашизмом – это не только дань глубокого уважения героическому прошлому, она – залог нашего будущего.

От всего сердца желаю вам успешной реализации проектов и воплощения намеченных планов. Помните, парламент всегда открыт для сотрудничества и готов поддержать ваши инициативы, направленные на улучшение благосостояния жителей», – сказала вице-спикер.