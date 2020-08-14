Ольга Макеева передала канцелярские наборы детям из прифронтовых районов

В пятницу, 14 августа, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева передала наборы канцелярских принадлежностей детям, проживающим в прифронтовом Куйбышевском районе города Донецка.

Мероприятие прошло в рамках деятельности Штаба по работе с прифронтовыми районами при оперативном штабе ОД ДР «Здоровое движение». Наборы получили учащиеся начальных классов. Это дети из малообеспеченных семей, вынужденные переселенцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и выехавшие с территории обстрелов.

Как отметила Ольга Макеева, депутатский корпус продолжит помогать детям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.

«Мы навестили ребят из семей переселенцев, которые вынуждены были оставить свои дома, детей, потерявших родителей за время боевых действий, детей, получивших ранения. Эти ребята не понаслышке знают, что такое война. У каждого из них – своя непростая история, которая оставила отпечаток на их детстве. К сожалению, это та действительность, которую нам устроила Украина и в которой мы живём уже больше шести лет.

Мы будем делать всё возможное, чтобы у наших детей было счастливое и полноценное детство, в котором есть место для всестороннего развития, отдыха и простых детских радостей. Желаю всем ребятам успешного учебного года, терпения и отличных оценок», – сказала вице-спикер парламента.

В состав наборов вошла школьная канцелярия, материалы для творчества, а также детские книги и билеты в кино.