Ольга Макеева передала продуктовые наборы и медикаменты жителям Дебальцево

В среду, 21 апреля, заместитель Председателя Народного Совета совместно с представителем Штаба по работе с прифронтовыми районами Общественного движения «Донецкая Республика» Светланой Чернышенко посетила Дебальцево и передала ранее обратившимся на сходе граждан жителям города продуктовые наборы и медикаменты.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева сказала:

«В попытках стереть с лица земли город Дебальцево Украина безжалостно уничтожила более восьмидесяти процентов его жилого фонда. Вопреки всему город восстанавливается буквально из руин, и работы предстоит проделать еще немало.

Для нас очень важно постоянно держать связь с людьми, чьё имущество пострадало, чтобы оперативно устранять такие проблемы, информировать граждан об этапах реализации программ восстановления.

Неприятно удивила ситуация, в которой жители дома №19 по улице Ленина живут уже несколько лет. Один из жильцов превратил свою квартиру в склад хлама, точнее сказать, в мусорник. В январе этот мусорник загорелся, и жильцам дома чудом удалось избежать трагических последствий.

Они обращались к городской администрации, различным службам, ответственным за безопасность граждан и обеспечение соблюдения их конституционных прав, да только «воз и ныне там».

Жильцам явно нужна помощь. Доступными методами депутатского реагирования обещаю её оказать».