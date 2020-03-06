Ольга Макеева поделилась своими знаниями и опытом с участниками программы Центра молодёжной дипломатии LEGATUS

В четверг, 5 марта, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Ольга Макеева провела семинар на тему «Роль женщин в политике» для участников научно-образовательной программы Центра молодёжной дипломатии LEGATUS.

Ольга Макеева поделилась с участниками семинара своими наработками в общественной и политической деятельности.

«Я впервые в этой аудитории, но очень приятно, что у меня есть такая замечательная возможность выйти на прямой диалог с молодыми, активными, инициативными, неравнодушными людьми. Это очень важно сейчас. В таком разговоре можно поделиться знаниями и опытом. Я считаю, что такие площадки помогут поднять общую и политическую культуру молодых людей. Это очень важно, современно и актуально», – отметила вице-спикер парламента.

В преддверии празднования Международного женского дня участники вспомнили историю его возникновения, проанализировали достижения выдающихся женщин во всех сферах жизни. В своём выступлении Ольга Макеева отметила, что уже сейчас в целом ряде стран наблюдается тенденция – в их политической жизни участвует всё больше и больше женщин. Донецкая Народная Республика является тому хорошим примером.