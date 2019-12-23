Ольга Макеева подведёт итоги социальной программы «Дети Республики»

Во вторник, 24 декабря, в кинотеатре «Звёздочка» состоится ежегодное подведение итогов социальной программы «Дети Республики», инициированной заместителем Председателя Народного Совета ДНР Ольгой Макеевой.

В мероприятии примут участие депутаты Народного Совета, представители министерств, а также учреждений и ведомств, принимающих активное участие в программе оказания помощи детям, проживающих в прифронтовых районах Республики.

Время: 12:00.

Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 57.