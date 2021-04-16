Ольга Макеева посетила фестиваль «Студенческая весна Донбасса»

В пятницу, 16 апреля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева посетила в качестве почетного гостя гала-концерт Республиканского фестиваля «Студенческая весна Донбасса», организованного общественной организацией «Молодая Республика».

В этом году участники фестиваля в возрасте от 16 до 25 лет проявили свои таланты в нескольких направлениях: музыке, танце, оригинальном жанре, актёрском мастерстве, создании видео и новом направлении – журналистике. Работы, представленные в номинации «Видео» и «Театральное направление», были тематически связаны с текущим годом ДНР – годом русской культуры. Вице-спикер Народного Совета обратилась с приветственным словом к участникам и зрителям фестиваля:

«Студенты совершенно разных направлений профессиональной подготовки, в большинстве своем не связанных с творчеством, показали на сцене великолепные способности в музыке, танцах, театральном направлении, поэзии, спортивной гимнастике. Представленные номера порадовали высочайшим уровнем подготовки и глубоким смыслом.

Мое сердце покорила театральная постановка «Шах и мат» Донецкого национального университета. Очень метко на примере шахматной партии ребята раскрыли тему непрекращающегося противостояния света и тьмы внутри каждого из нас. Именно нам решать, на чьей стороне окажется победа, ведь каждый ход, и за черных, и за белых, делаем мы сами – думаю, эту мысль хотели донести студенты. Тонко, глубоко и точно в цель. Очень здорово, что благодаря фестивалю ребятам удается генерировать идеи, которые долго еще будут откликаться в сердцах зрителей.

Желаю всем участникам «Студенческой весны Донбасса» и в своей профессиональной деятельности сохранять ту энергию и азарт, которые мы увидели на сцене. Пусть ваши творческие и профессиональные стремления гармонируют друг с другом, наполняя вас силами менять этот мир к лучшему!».