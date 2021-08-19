Ольга Макеева посетила фотовыставку «Дорогие мои земляки»

Сегодня, 19 августа, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева посетила открытие фотовыставки донецкого фотографа Михаила Полтавского «Дорогие мои земляки» в донецком Доме работников культуры.

Всего на фотовыставке представлено 50 работ. Это фотографии жителей Донбасса разных возрастов, из разных времён и сфер деятельности.

Ольга Макеева поделилась своими впечатлениями от выставки.

«Сегодня с большим удовольствием посетила открытие фотовыставки нашего замечательного, талантливого фотографа Михаила Полтавского. Её название говорит само за себя: «Дорогие мои земляки». Как сказал французский фотохудожник, «фотографии сделаны не только с помощью камеры, они сделаны глазами, сердцем и головой». Именно такими являются фотоснимки Михаила Полтавского, они побуждают к размышлениям, покоряют своим мастерством, умением подчеркнуть важное, чувственностью и теплом души каждого, кто незаметно попал в объектив Михаила Георгиевича. И самое главное – они дают нам возможность сохранить в памяти на долгие годы наших выдающихся земляков, чьи достижения слагают историю Донбасса», – сказала вице-спикер.