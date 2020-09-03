Ольга Макеева посетила открытие фотовыставки, посвящённой Дню освобождения Донбасса

В четверг, 3 сентября, в столичном Доме работников культуры состоялось открытие выставки работ участников городского открытого фотоконкурса «75 лет Великой Победы. Мы помним!» – «Эхо войны и память сердца». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко, представители фотостудий, ветераны.

В беседе с прессой Ольга Макеева рассказала о важности и уникальности фотовыставки.

«В канун Дня освобождения Донбасса в Доме работников культуры открылась фотовыставка, которая посвящена, без преувеличения, одному из самых главных праздников, событий в истории нашего Отечества – победе советского народа в Великой Отечественной войне. Эта выставка примечательна тем, что здесь принимают участие работы как маститых, известных фотохудожников с богатым жизненным и профессиональным опытом, так и начинающих фотографов, ребят которые занимаются в фотостудии «Миг».

Символично, что такой серьёзной теме, как Великая Отечественная война, посвящены работы разных поколений, это демонстрирует уважение и соучастие в самом главном празднике всего нашего народа, нашей большой Родины. Все те, кто придут и посмотрят на эти снимки, смогут погрузиться в историю, в невероятную атмосферу праздников и будней самых главных людей, живущих или живших на планете, – ветеранов Великой Отечественной войны. Эта выставка – вклад сегодняшних поколений в сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации истории», – сказала вице-спикер парламента.