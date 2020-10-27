Ольга Макеева посетила открытие выставки, посвящённой деятелю культуры Станиславу Савари

В понедельник, 26 октября, в столичном Доме работников культуры состоялось открытие выставки донецкого фотохудожника Михаила Полтавского. Мероприятие посетила заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева.

Ольга Макеева рассказала, что фотовыставка посвящена творческому пути Станислава Витальевича Савари: пианиста, профессора концертмейстерского мастерства Донецкой государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева, который сотни раз выступал ведущим музыкальной гостиной в Доме работников культуры города, популяризируя классическую и народную музыку.

«”Виват, Савари!” – выставка работ талантливого фотохудожника Михаила Полтавского, на открытии которой мне посчастливилось побывать в Доме работников культуры. В выставочном зале автор представил зрителю 50 фотографий, рассказывающих о совместном творческом пути всеми любимого Станислава Витальевича Савари и Дома работников культуры, в котором наш герой на протяжении многих десятилетий является автором и ведущим музыкальных гостиных.

Удивительно, скольким сердцам Станислав Витальевич подарил своё тепло, скольким душам мудрость, а талантам – бесценные знания. Самые яркие моменты встреч с маэстро удалось мастерски запечатлеть Михаилу Полтавскому», – сказала Ольга Макеева.

Напомним, Станислав Витальевич Савари – народный артист, профессор Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева. Выступал во всех столицах союзных республик бывшего СССР, играл в Кремлёвском дворце съездов, Большом зале Московской консерватории.