Ольга Макеева посетила с рабочим визитом Кировский городской культурно-досуговый комплекс (видео)

В четверг, 18 июня, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, депутат Народного Совета Ольга Кравцова и глава администрации города Кировское Сергей Ермаков встретились с директором Кировского городского культурно-досугового комплекса Валерией Галузиной, а также поздравили воспитанницу клуба со вторым местом на Международном конкурсе-фестивале искусства и творчества «Планета звёзд».

Ольга Макеева обсудила с представителями городской администрации и руководством культурно-досугового комплекса возможность проведения капитального ремонта здания.

«Для ремонта городского культурно-досугового комплекса нужны серьёзные материальные вложения. Я надеюсь, что нам удастся найти возможности для того, чтобы уже в текущем году начались работы по остановке разрушения здания. Я считаю, что нужно уделять особое внимание развитию сферы культуры в малых городах и сёлах. Одна из приоритетных задач Донецкой Народной Республики – это развитие и укрепление общего культурного, просветительского пространства», – отметила вице-спикер парламента в комментарии журналистам.

Ольга Макеева обратила внимание, что в течение всех военных лет молодёжь ДНР, в том числе воспитанники Кировского комплекса, неизменно получает высокие награды на многих конкурсах и фестивалях. Не стали исключением и дистанционные конкурсы, проходящие сейчас.

«На фестивале в Сочи Донецкую Народную Республику представляла юная «звёздочка» из города Кировское. Хочу поздравить Софию, её семью, художественного руководителя с блестящим результатом на этом международном конкурсе.

Эта победа юной кировчанки свидетельствует, что в городе есть серьёзная профессиональная база», – подчеркнула заместитель Председателя Народного Совета.