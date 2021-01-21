Ольга Макеева посетила с рабочим визитом Куйбышевский район столицы Республики

В среду, 20 января, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева в рамках рассмотрения обращений жителей Куйбышевского района города Донецка, касающихся качества предоставляемых услуг теплоснабжения, посетила квартиры заявителей.

В мероприятии также приняли участие представители администрации Куйбышевского района города Донецка, районной эксплуатационной службы Донецкого управления государственной компании «Донбассгаз», структурного подразделения производства «Донецкгортеплосеть» государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго», коммунального предприятия «Управляющая компания Куйбышевского района».

Ольга Макеева в комментарии пресс-службе Народного Совета сообщила, что в ходе встречи специалисты коммунальных служб провели замеры температуры воздуха, осмотрели состояние теплоносителей и определили порядок устранения выявленных несоответствий нормативным требованиям температурного режима в квартирах обратившихся граждан.

«В результате проверки в одной из квартир нашли причины, препятствующие теплосбережению, а во второй показатели замеров температуры воздуха подтвердили недостаток одного градуса для соответствия нормативным требованиям температурного режима. Специалисты теплосети проведут работы по устранению отклонений от нормы при отпуске тепла.

Однако хочу обратить внимание граждан, что тепло в наших домах – работа не только коммунальных служб. Например, если собственник квартиры сократил количество секций батарей, то это повлияет на температурный режим в квартире», – сказала вице-спикер.