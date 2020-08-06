Ольга Макеева посетила с рабочим визитом Зугрэс

В среду, 5 августа, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева встретилась с коллективом коммунального учреждения «Зугрэсский городской дворец культуры». В мероприятии приняли участие глава администрации города Зугрэса Николай Пояус и представители отдела культуры администрации города Харцызска.

Ольга Макеева в комментарии пресс-службе Народного Совета выразила готовность оказать всестороннюю поддержку начинаниям работников дворца культуры.

«Сегодня состоялась моя встреча с трудовым коллективом дворца культуры города Зугрэса. Первое, что хочу отметить, дворец культуры – удивительной красоты и размаха строение. Это не только памятник архитектуры, но и памятник народу, труду, эпохе.

Поэтому наш разговор с трудовым коллективом был связан с его судьбой. Так, мы обсудили необходимость проведения капитального ремонта, который поможет сохранить и приумножить эту красоту для будущих поколений.

Были подняты вопросы о необходимости дополнительной профессиональной подготовки, повышения квалификации сотрудников, потребности в обновлении материальной базы и многом другом.

Общение с коллективом показало, что у работников культуры Зугрэса есть желание дарить детям и взрослым праздник, делать жизнь окружающих ярче.

Со своей стороны окажу необходимую поддержку и содействие в решении озвученных вопросов», – сказала вице-спикер парламента.