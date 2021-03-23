Ольга Макеева посетила ЦДЮТ Куйбышевского района Донецка

Во вторник, 23 марта, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева с рабочим визитом посетила Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района города Донецка».

Под патронатом Центра детского и юношеского творчества развивают свои творческие способности более 1000 талантливых маленьких дончан.

В ходе визита Ольга Макеева осмотрела классы Центра и обратила внимание на необходимость ремонтных работ, включая замену коммуникаций.

«Поскольку Центр расположен в прифронтовом районе, его здание, так же как и многие другие, пострадало в ходе боевых действий. На состояние внутренней отделки свой отпечаток наложило время — капитальный ремонт не проводился более 50 лет, устаревшая система коммуникаций уже давно требует полной замены.

Трудовой коллектив Центра старается создать необходимые условия для реализации творческого потенциала ребят и доказательство тому — их неоднократные победы в республиканских и международных конкурсах», – сказала Ольга Макеева.

Все поднятые в ходе встречи острые вопросы будут проработаны совместно с соответствующими ведомствами.