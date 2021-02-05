Ольга Макеева поздравила коллектив Донецкой филармонии с 90-летием учреждения

Деятельность депутатов

Сегодня, 5 февраля, в Донецкой государственной академической филармонии состоялось торжественное собрание коллектива, посвящённое 90-летию со дня основания учреждения.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, представители министерств, руководители учреждений культуры и искусства, а также гости из Российской Федерации.

В ходе мероприятия вице-спикер парламента обратилась к присутствующим с приветственным словом и поздравила коллектив учреждения со знаменательной датой.

«Сегодня друзья Государственной академической филармонии собрались в концертном зале имени С. С. Прокофьева, чтобы поздравить именинницу с 90-летним юбилеем. Для меня большая честь от имени депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики вручить благодарности людям, которые делом всей жизни выбрали служение своим талантом народу Донбасса.

В переводе с греческого языка красивое слово «филармония» означает «любовь к гармонии». Именно так, всего двумя словами можно охарактеризовать жизненный путь Донецкой филармонии – одной из старейших культурных сокровищниц нашего края, которая сегодня задаёт темп культурной жизни Республики, сохраняя традиции прошлого и привнося свежий взгляд в искусство концертного исполнительства.

Уважаемый коллектив Донецкой государственной академической филармонии! От всего депутатского корпуса позвольте пожелать вам крепкого здоровья, мира, новых творческих побед, вдохновения, успешной реализации всех планов и надежд! Берегите ваш уникальный, созданный и сформированный на протяжении многих десятилетий мир, и пусть оценкой вашего труда и таланта служат восторг и бурные овации благодарных слушателей!» − процитировала парламентарий.

По случаю 90-летия со дня основания Донецкой филармонии Ольга Макеева вручила работникам учреждения благодарности от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки.

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