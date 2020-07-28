Ольга Макеева поздравила с 80-летием известного донецкого фотохудожника Михаила Полтавского

В понедельник, 27 июля, в Доме работников культуры города Донецка состоялся творческий вечер фотохудожника Михаила Полтавского, приуроченный к его 80-летию. Поздравить юбиляра пришли заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутат Народного Совета Владислав Русанов, представители Донецкой городской администрации, деятели культуры Донецка.

Ольга Макеева обратилась к Михаилу Полтавскому с приветственным словом и вручила благодарность Председателя Народного Совета за многолетнее служение искусству, плодотворную творческую деятельность, высокое мастерство, талант и значительный вклад в сохранение памяти и истории Донбасса.

«С большим удовольствием, от имени депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики сердечно поздравляю Вас с красивым, значительным юбилеем!

Уважаемый Михаил Георгиевич, своей долгой, насыщенной творческой жизнью Вы продемонстрировали все свои таланты, подаренные Вам Богом. Вы художник, Вы и литератор, ведь фотография – это своего рода зримая литература, и музыкант. Ваши работы затрагивают самые тонкие струны человеческой души, они как музыка понятны без слов. Вы и летописец, ведь каждой своей работой Вы пишете историю родного края и тех мест, где бываете.

Дорогой Михаил Георгиевич! Мы от всей души благодарим Вас за то, что так щедро делитесь с нами своими талантами, делаете нас богаче и счастливее!» – сказала вице-спикер парламента.

Также именинника поздравили коллеги, работники учреждений культуры Донецка, представители администрации города. Гости смогли посмотреть видеопрезентацию работ фотохудожника, а также познакомиться с его жизненным и творческим путём.

Михаил Георгиевич Полтавский – известный донецкий фотохудожник. Родился в 1940 году, пережил блокаду Ленинграда. Фотографией занимается около 60 лет. Кроме того, занимается живописью, пишет акварели. Победитель многочисленных конкурсов. За свою творческую жизнь подготовил более 50 персональных фотовыставок, в Донецке и за границей, три авторских фотоальбома. Много лет работает в Донецком Доме работников культуры фотохудожником.