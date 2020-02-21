Ольга Макеева поздравила с Днём защитника Отечества художника-ветерана Великой Отечественной войны

Сегодня, 21 февраля, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева совместно с директором Дома работников культуры города Донецка Майей Калиниченко посетила известного донецкого художника-фронтовика Андрея Степановича Василенко.

Вице-спикер поздравила ветерана с Днём защитника Отечества. В своём комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева рассказала о выдающейся судьбе Андрея Василенко.

«Андрей Степанович – единственный ныне живущий на территории Донецкой Народной Республики художник-фронтовик. Он прошёл 1 418 дней Великой Отечественной войны с оружием в одной руке и с карандашом в другой. Даже после ранения он рисовал портреты тех солдат, которые находились в госпитале вместе с ним. Бойцы Советской армии прикладывали их как фотографии к своим письмам домой.

Сложно себе представить, в скольких семьях, в скольких странах мира бережно хранятся эти портреты, напоминая ныне живущим потомкам об их героических предках. Этот человек прошёл долгий и достойный жизненный путь, продолжая и сейчас своим примером силы духа и жизнелюбия освещать дорогу новому поколению», – сказала Ольга Макеева.