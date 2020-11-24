Ольга Макеева поздравила трудовой коллектив Дома работников культуры города Донецка с 68-летним юбилеем

В понедельник, 23 ноября, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева посетила праздничное мероприятие, посвящённое 68-летию Дома работников культуры города Донецка и 50-летию трудовой деятельности заслуженного работника культуры, директора учреждения Майи Борисовны Калиниченко.

В беседе с прессой Ольга Макеева рассказала о большом вкладе учреждения в духовное развитие общества.

«Дом работников культуры – уникальное явление в жизни Донбасса и всего бывшего СССР. Созданный в 1952 году, он был одним из 14 подобных учреждений на всей территории Советского Союза. За 68 лет созидательной деятельности он не только не прекращал своей работы, но и стал одним из двух доживших до наших дней домов работников культуры. Один в столице России, второй – у нас!

Как же повезло Дому работников культуры, когда в год совершеннолетия на его пути появилась красивая, талантливая, энергичная, горячо любящая людей и свою землю, ответственно относящаяся к своему призванию Майя Борисовна Калиниченко, которая вот уже 50 лет его бессменный руководитель и вдохновитель.

Дорогая Майя Борисовна! Огромное спасибо Вам за свет и радость, которую Вы неизменно дарите своим гостям на протяжении полувекового пути, за любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим! Конечно же, в этот день нельзя не обратиться к дружному и сплочённому коллективу, творческой команде единомышленников – к сотрудникам Дома.

Есть такая миссия – нести в этот мир прекрасное, доброе, вечное. Дарить радость, уметь коснуться сердец и пробудить лучшие качества души. Всё это о вас – о бережных и верных хранителях Дома работников культуры. Желаю вам процветания, претворения в жизнь самых смелых творческих идей, благодарных зрителей и долгих лет успешной и плодотворной деятельности! Счастья, успехов и здоровья вам!» – сказала вице-спикер парламента.