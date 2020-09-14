Ольга Макеева приняла участие в открытии выставки, посвящённой творчеству донецкого художника Владимира Шенделя

Деятельность депутатов

В пятницу, 11 сентября, в столице Республики состоялось открытие мемориальной выставки, посвящённой творчеству и жизненному пути донецкого художника, живописца и графика Владимира Степановича Шенделя. В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева.

Обращаясь к присутствующим, вице-спикер парламента отметила, что Владимир Шендель навсегда остался в истории Донбасса.

«Мне посчастливилось узнать его при жизни. Он был необыкновенно талантливым мастером, гением кисти и просто жизнерадостным и скромным человеком с открытой душой. Благодаря своему таланту Владимир Степанович оставил нам бесценные плоды своих многолетних трудов.

В память о выдающемся земляке в выставочном центре «Арт-Донбасс» накануне открылась выставка «Последняя осень… Владимира Шенделя». Тёплые воспоминания гостей о живописце создавали ощущение его присутствия. Более того, представленные работы художника по природе своей оказались не только его творениями, но и им самим − Владимиром Степановичем Шенделем. Ведь в каждом своем произведении он непременно стремился дойти до самой сути, при этом отдавая часть себя.

Народный художник Владимир Шендель навсегда остался в великой и светлой истории Донбасса! Вечная память творцу», − сказала Ольга Макеева.

Напомним, донецкий художник, живописец и график Владимир Степанович Шендель ушёл из жизни 13 сентября 2019 года.

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