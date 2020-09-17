Ольга Макеева приняла участие в передаче новых инструментов музыкальным школам Донецка

В среду, 16 сентября, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева приняла участие в торжественной передаче новых музыкальных инструментов десяти образовательным учреждениям культуры города Донецка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента отметила, что вопрос материально-технического обеспечения учреждений удалось решить благодаря содействию заместителя Председателя Правительства ДНР Владимира Пашкова и предприятия «Пик-Цемент+».

«В школах эстетического воспитания Республики обучается около 6 000 детей под руководством более 800 высококвалифицированных преподавателей. Ни для кого не секрет, что учреждения культуры Донбасса на протяжении долгих десятилетий финансировались по остаточному принципу.

Несмотря на очень непростую военно-политическую и социально-экономическую ситуацию, в Республике уделяется большое внимание сферам образования и культуры. Серьёзно вкладываются в человеческий капитал, в том числе и с привлечением социально ответственных бизнес-структур.

Сегодня в стенах музыкальной школы № 4 города Донецка состоялось очень важное для всех нас событие − передача новых музыкальных инструментов десяти музыкальным школам столицы.

Моя искренняя благодарность коллегам, которые поддержали эту инициативу и смогли воплотить её в жизнь. А нашим юным музыкантам и их учителям я желаю вдохновения и покорения вершин на музыкальном поприще!» − отметила Ольга Макеева.