Ольга Макеева приняла участие в проекте «Правомобиль»

В пятницу, 26 марта, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева приняла участие в приёме граждан совместно со специалистами проекта «Правомобиль», организованного Общественным Движением «Донецкая Республика».

Мероприятие прошло в здании Донецкого железнодорожного вокзала. Проект вызвал большой интерес у людей, а спектр поступающих от граждан вопросов касался самых разных сфер жизни. Нотариус, адвокаты, детский омбудсмен, представители ГосКомЗема, Министерства труда и социальной политики, Пенсионного фонда, Миграционной службы МВД и администрации Киевского района г. Донецка оказали подробную юридическую консультацию более чем 50-ти гражданам.

Ольга Макеева подчеркнула важность и актуальность проекта.

«В ходе приёма ко мне обратился по вопросу обеспечения его медикаментами и оказания юридической помощи бывший военнослужащий, получивший ранение, инвалид 2 группы. Жители Куйбышевского района в очередной раз выразили потребность в открытии продуктового магазина с широким ассортиментом товаров, а также обратили внимание на состояние внутридворового дорожного покрытия. В целях разрешения данных вопросов я составлю депутатские обращения и направлю их в соответствующие ведомства.

Благодарю ОД «Донецкая Республика» за этот важный и всегда актуальный проект, который призван наладить прямой диалог граждан с органами государственной власти, сделать их доступными, в том числе помочь людям уверенней ориентироваться в своих правах и обязанностях», – сказала Ольга Макеева.