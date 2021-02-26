Ольга Макеева приняла участие в работе проекта «Правомобиль» (видео)

В четверг, 25 февраля по многочисленным просьбам граждан в посёлке Административный Куйбышевского района Донецка состоялся выездной приём консультантов проекта ОД «Донецкая Республика» «Правомобиль». В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева.

На приём пришло около 50 человек, из них большая часть была из посёлка Застанционный. Среди актуальных вопросов, волнующих граждан, – восстановление разрушенного жилья, вывоз ТБО, ремонт уличного освещения, переоформление пенсионных выплат, получение паспортов ДНР и РФ, оформление наследства и вступление в права собственности.

Ольга Макеева дала комментарий по результатам работы «Правомобиля».

«Сегодня посетила выездной прием граждан специалистами проекта «Правомобиль», организованный для жителей поселков Административный и Застанционный прифронтового Куйбышевского района г. Донецка. Ответила на вопросы и приняла очередную партию обращений граждан, в том числе касающихся ремонта дорог, восстановления уличного освещения, открытия гастронома с большим ассортиментом и доступными ценами, возобновления работы в прежнем режиме глазного отделения КУ «Городская клиническая больница № 21 города Донецка». Львиную долю вопросов составили проблемы в сфере ЖКХ и восстановления жилья, поврежденного в ходе боевых действий. Решение поступивших от граждан обращений взяла под свой контроль.

Благодарю ОД «Донецкая Республика» за этот проект – настоящий десант правового содействия, который всегда готов выехать в самые отдаленные и прифронтовые поселки Республики, чтобы оперативно оказать специализированную помощь в решении наиболее актуальных проблем наших граждан», – сказала Ольга Макеева.