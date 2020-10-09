Ольга Макеева приняла участие в социальном проекте «Дерево желаний»

В пятницу, 9 октября, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева в рамках социального проекта «Дерево желаний» передала подарок ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, проживающему в городе Иловайске.

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер подчеркнула, что все базовые установки для успешной жизни формируются с детства, поэтому так важно уделять детям как можно больше внимания.

«Добрым волшебником может стать каждый, и мне эта роль уж очень полюбилась. Сегодня мой день начался с исполнения желания одного мальчика из славного города Иловайска – Илюши.

Герою моей истории хотелось конструктор «Лего», который я с большим удовольствием ему подарила и рассказала о том, как волшебное дерево поделилось со мной его желанием. Илья очень любит делать что-то своими руками, рисовать и уже подумывает над выбором будущей профессии. Уверена, что процесс создания из деталей конструктора пожарной части станет не только полезным, развивающим досугом, а и вызовет у него интерес к благородной профессии пожарного.

Отмечу, подобные встречи важны не только для детишек, но и для представителей органов государственной власти. Это хорошая возможность лично пообщаться с семьями, узнать о потребностях и трудностях, поспособствовать в решении проблемных вопросов. Наша задача – создать надлежащие и комфортные условия для детей, ведь именно детство – та пора жизни, когда формируется основа будущего», – сказала Ольга Макеева.

Напомним, в 2019 году стартовала социальная акция «Дерево желаний», которую инициировали депутаты Народного Совета Наталья Волкова, Мария Пирогова и Александра Усачева. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии ежегодно принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, предприятий, представители общественности.

Дети, которые стали участниками проекта, относятся к таким категориям, как дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети из центров социальной реабилитации, сироты, дети с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий. В этом году в проекте задействованы 240 ребят.