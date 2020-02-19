Ольга Макеева приняла участие в торжествах по случаю Дня защитника Отечества

Новости Народного Совета

Во вторник, 18 февраля, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева города Донецка состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. Участие в мероприятии приняла заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева.

В своём приветственном слове вице-спикер парламента отметила, что День защитника Отечества для жителей Республики – поистине всенародный праздник.

«В этот день мы с гордостью и глубоким уважением вспоминаем все поколения воинов, которые самоотверженно стояли на страже мира и защищали родные земли, всех, кто отдал свою жизнь в кровопролитных боях ради мирного неба. 

Пять лет назад Донбассу снова понадобилась защита, надёжное армейское плечо. В боевой строй встали не только военные, защитить своё Отечество поднялся народ – шахтёры и металлурги, медики и педагоги, журналисты и писатели. Чтобы отстоять право разговаривать на родном языке и не допустить фашизм на русскую землю, мы продолжаем держать оборону как на линии фронта, так и в тылу.

В этот праздник самые тёплые слова благодарности я хочу сказать ветеранам Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет вы по-прежнему в строю и вносите неоценимый вклад в воспитание молодого поколения, являясь примером доблести и отваги. Сегодня наша святая обязанность – позаботиться о вас, тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны, не жалея жизни, отстоял свободу и независимость нашей Родины, восстановил разрушенное хозяйство. Мы с благодарностью помним ваш подвиг и чтим имена. Поэтому в Донецкой Народной Республике 2020 год объявлен Годом Великой Победы. Победного мира всем нам!», − сказала заместитель Председателя Народного Совета.

Также в ходе мероприятия Ольга Макеева вручила сотрудникам городской и районных администраций Донецка Грамоты Главы ДНР и Благодарности Председателя Народного Совета ДНР.

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