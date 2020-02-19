Ольга Макеева приняла участие в торжествах по случаю Дня защитника Отечества

Во вторник, 18 февраля, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева города Донецка состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. Участие в мероприятии приняла заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева.

В своём приветственном слове вице-спикер парламента отметила, что День защитника Отечества для жителей Республики – поистине всенародный праздник.

«В этот день мы с гордостью и глубоким уважением вспоминаем все поколения воинов, которые самоотверженно стояли на страже мира и защищали родные земли, всех, кто отдал свою жизнь в кровопролитных боях ради мирного неба.

Пять лет назад Донбассу снова понадобилась защита, надёжное армейское плечо. В боевой строй встали не только военные, защитить своё Отечество поднялся народ – шахтёры и металлурги, медики и педагоги, журналисты и писатели. Чтобы отстоять право разговаривать на родном языке и не допустить фашизм на русскую землю, мы продолжаем держать оборону как на линии фронта, так и в тылу.

В этот праздник самые тёплые слова благодарности я хочу сказать ветеранам Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет вы по-прежнему в строю и вносите неоценимый вклад в воспитание молодого поколения, являясь примером доблести и отваги. Сегодня наша святая обязанность – позаботиться о вас, тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны, не жалея жизни, отстоял свободу и независимость нашей Родины, восстановил разрушенное хозяйство. Мы с благодарностью помним ваш подвиг и чтим имена. Поэтому в Донецкой Народной Республике 2020 год объявлен Годом Великой Победы. Победного мира всем нам!», − сказала заместитель Председателя Народного Совета.

Также в ходе мероприятия Ольга Макеева вручила сотрудникам городской и районных администраций Донецка Грамоты Главы ДНР и Благодарности Председателя Народного Совета ДНР.