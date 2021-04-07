Ольга Макеева провела приём граждан в Ленинском районе столицы Республики

В понедельник, 5 апреля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева провела личный прием граждан в Ленинском районе города Донецка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента отметила, что в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни.

«После долгого перерыва, который был связан с ограничениями, введёнными в целях противодействия распространению COVID-19, вчера впервые провела очный приём граждан.

Вопросы о задержке выплаты начислений по листу нетрудоспособности и восстановлении газоснабжения дома матери погибшего военнослужащего взяла на контроль. Для их разрешения мной будут направлены депутатские обращения в профильные ведомства.

Среди обратившихся приятно было видеть граждан, с которыми ранее мы уже неоднократно встречались на приёмах и совместными усилиями успешно решали проблемные вопросы. Радует, что нам удалось установить прямой диалог и доверительные отношения с ними, благодаря чему они уверенно обращаются повторно, уже с новыми вопросами и ситуациями», – сообщила она.

Вице-спикер парламента напомнила, что жители Республики могут узнать информацию о графике и месте проведения приёмов граждан, воспользовавшись интерактивной картой приёмных депутатов Народного Совета ДНР в округах: https://dnrsovet.su/predstavitelnaya-deyatelnost/priem-grazhdan/