Ольга Макеева: Русская культура – это важнейшая часть нашей души и жизни

В четверг, 18 февраля, в Донецком республиканском краеведческом музее по инициативе «Русского Центра» состоялось расширенное заседание по вопросу реализации Года русской культуры в ДНР.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, министр культуры ДНР Михаил Желтяков, исполнительный директор Общественной Организации «Русский Центр» Елена Евсеева, работники сферы образования и деятели культуры Донецкой Народной Республики.

В своем выступлении Министр культуры Михаил Желтяков рассказал, что подготовлено более 50 мероприятий, которые направлены на популяризацию русской культуры.

Заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева выразила уверенность в том, что Год русской культуры будет насыщенным и интересным.

«Коллеги из учреждений культуры и образования Республики представили свои предложения по реализации Года русской культуры и внедрению Доктрины «Русский Донбасс». Уверена, что заявленные ими идеи обязательно найдут отклик в сердцах наших граждан, ведь русская культура – это важнейшая часть нашей души и жизни. Впереди нас ожидает яркий, впечатляющий и незабываемый год», – сказала Ольга Макеева.