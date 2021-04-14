Ольга Макеева с рабочим визитом посетила посёлок шахты «Октябрьский рудник»

Во вторник, 13 апреля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева совместно с представителем Штаба по работе с прифронтовыми районами при Оперативном штабе ОД «Донецкая Республика» посетила посёлок шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе города Донецка.

В рамках визита вице-спикер пообщалась с жителями посёлка, которые ранее обращались к депутатам с вопросами по восстановлению разрушенного жилья, а также передала им гуманитарную помощь.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева сказала:

«Сегодня мы с коллегой встретились с жителями прифронтового посёлка шахты «Октябрьский рудник», оценили масштабы разрушений, а также передали нуждающимся в дополнительной помощи гражданам продуктовые наборы и медикаменты.

Увиденное нами – очередное свидетельство того, сколько ужаса и горя принесло правительство Украины людям Донбасса. В стенах посещённых нами домов до сих пор витает ужас тех дней, когда киевская власть прицельным огнем «стучалась» в дома людей. Но так будет не всегда. Мы сделаем всё возможное, чтобы нашим людям ничего не напоминало о той боли, которую им довелось пережить по воле украинских властей, чтобы страх больше не омрачал их весенние хлопоты».