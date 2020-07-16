Ольга Макеева: Только объединив усилия органов госвласти, местных администраций и граждан мы сможем решить экологические проблемы Республики

В среду, 15 июля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Народного Совета Наталья Губарева, Елена Шишкина и Лариса Ювко посетили полигон ТБО города Зугрэса и место хранения отходов государственного предприятия «Шахтёрская птицефабрика» для выяснения причин ухудшения экологической ситуации в городе. Рабочий визит состоялся в рамках рассмотрения обращения жителей Зугрэса.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Шахтёрской, Харцызской и Зугрэсской городских администраций, а также Харцызского межгородского центра республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения.

Ольга Макеева рассказала в комментарии журналистам о предыстории рабочего визита в Зугрэс и Шахтёрск, отметив необходимость решения экологических проблем округа совместными усилиями всех ветвей власти и граждан Республики.

«Сегодня мы с коллегами посетили несколько объектов, одним из которых стал полигон ТБО города Зугрэса. В адрес Народного Совета поступило обращение, в котором зугрэсовцы выразили обеспокоенность наличием резкого запаха в городе в течение долгого времени. Это влияет и на общее состояние здоровья людей, и на качество их жизни.

Мы все должны включаться в решение экологических вопросов, и только вместе – органы государственной власти, местные администрации, общественные организации и граждане, – объединив свои усилия, сможем их решить. Уверена, вместе нам удастся нормализовать ситуацию», – подчеркнула спикер парламента.

Ольга Макеева отдельно остановилась на подробностях посещения места хранения отходов Шахтёрской птицефабрики.

«Также мы посетили место хранения отходов Шахтёрской птицефабрики. Повод всё тот же – жалобы жителей на ухудшение экологической ситуации. По результатам оперативного анализа было выявлено, что причина неприятного запаха – непроизвольное возгорание куриного помёта.

Представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР и отраслевые специалисты в рамках своих компетенций проведут необходимую работу для определения дальнейших действий по нормализации ситуации. Самое главное сейчас – найти способ, который позволит быстро решить проблему», – сказала заместитель Председателя Народного Совета.

Подводя итоги поездки, председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань поделился ближайшими планами ведомства и инспекторов, проводивших проверки.

«Осмотрев два объекта – полигон ТБО и место хранения отходов Шахтёрской птицефабрики, инспекторы комитета подготовят отчёты, зафиксировав в них выявленные в ходе встречи нарушения и недостатки, а также предложения по их скорейшему разрешению», – сообщил Роман Кишкань.

Со своей стороны Ольга Макеева поделилась итогами поездки и дальнейшими планами по решению выявленных проблем.

«Мы определили профильный план мероприятий для каждого ведомства. Через 14 дней состоится повторная встреча, чтобы ознакомиться с результатами их выполнения», – добавила парламентарий.