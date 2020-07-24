Ольга Макеева вручила медали лучшим выпускникам школ Макеевки и Харцызска

В четверг, 23 июля, в донецком гостиничном комплексе Shakhtar Plaza состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпускникам общеобразовательных организаций. В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева.

Вице-спикер парламента выступила с приветственным словом и вручила медали выпускникам из Макеевки и Харцызска.

«Сегодня мне посчастливилось лично поздравить молодых, ответственных, сильных и думающих людей – выпускников общеобразовательных организаций Республики, достигших отличных результатов в учёбе.

Дорогие выпускники! Вы – граждане нового, процветающего Донбасса, будущее которого в ваших руках. Вы те, кто уже в столь юном возрасте смогли выделиться, достигнув превосходных успехов в учёбе.

Друзья мои, никогда не переставайте мечтать, строить самые смелые планы, идите к своей цели, несмотря на препятствия. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в любимом деле, а значит и в жизни.

Дерзайте, творите и всегда прислушивайтесь к своему сердцу!» − обратилась к присутствующим Ольга Макеева.

Отметим, что в 2020 году общеобразовательные организации ДНР с отличием окончил 881 человек, из них 686 выпускников удостоены золотой медали и 195 – серебряной.