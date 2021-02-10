Ольга Макеева встретилась с жителями прифронтового донецкого посёлка Застанционный

Во вторник, 9 февраля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева провела выездную встречу с жителями прифронтового посёлка Застанционный Куйбышевского района города Донецка.

В мероприятии также приняли участие представители администрации района и Штаба по работе с прифронтовыми районами при общественном движении «Донецкая Республика».

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента рассказала о проблемных вопросах, поднятых на встрече жителями посёлка.

«В рамках выездной встречи, инициированной мной и Штабом по работе с прифронтовыми районами, встретилась с жителями расположенного в Куйбышевском районе посёлка Застанционный – одной из самых проблемных точек нашего города.

Во время общения с гражданами были озвучены наболевшие вопросы, которые долгое время оставались без решения. Среди них: проблема водоснабжения и газоснабжения частного сектора, необходимость восстановления личных документов, утраченных в результате разрушения или повреждения жилья, отсутствие уличного освещения и проблема вывоза ТБО, бродячие животные на улицах. Это лишь часть вопросов, которые требуют не только внимания, но и оперативного реагирования.

Хочу добавить, что сегодняшняя встреча в очередной раз подтвердила важность прямого диалога с гражданами, потому что первый шаг в разрешении любой проблемы начинается с обращения. И сегодня оно прозвучало от лица жителей прифронтового поселка. Работаем», – сообщила Ольга Макеева.