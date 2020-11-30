Ольга Макеева: Выполнение Минских соглашений сделает невозможной дальнейшую узурпацию власти на Украине (видео)

Заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева проанализировала причины невыполнения украинскими властями Минских соглашений в комментарии для передачи «Актуально» на Первом республиканском телеканале.

«Я думаю, что тем, кто управляет Украиной, совершенно понятно, что в случае выполнения Минских соглашений, всех его пунктов начиная от полного прекращения огня, восстановления социально-экономических связей, включая возобновление пенсионных выплат и пособий, до принятия закона об особом статусе Донбасса и проведения конституционной реформы, Украина как государство будет полностью переформатирована. Это приведёт к тому, что дальнейшая узурпация власти станет просто невозможной.

Мы же с вами понимаем, что если состоится сценарий, который прописан в Минских соглашениях, Донбасс станет для других регионов Украины примером того, как можно уйти от режима, который сегодня там торжествует. Могут появиться другие регионы с особым статусом, а это приведёт к тому, что Украина перестанет существовать как унитарное государство.

Есть ещё одна причина для категорического нежелания выполнять Минские соглашения – националисты. Сегодня то меньшинство, которое представляют собой националисты, действительно играет не последнюю роль на Украине. И киевская власть корректирует свои действия, свою позицию, исходя из того, одобрят ли их радикалы.

Есть и третья причина. Очень удобно списывать все свои провалы в государственной политике в разных сферах на мифическую военную агрессию со стороны России, на войну в Донбассе. Очень удобно бесконечно отвлекать внимание людей от желания и ожидания повышения качества жизни рассказами о страшных потерях и расходах на «борьбу с Россией». Ссылаясь на это, можно принимать фашистские законы, «законно» преследовать несогласных, закручивать гайки прессе, разгонять конституционный суд, в общем, творить беззаконие.

Так что неисполнение Минских соглашений – это сегодня единственная возможность правителям Украины оставаться у власти и продолжать ту разрушительную политику, которая велась при Порошенко, а сегодня ведётся Зеленским на территории страны», – сказала парламентарий.