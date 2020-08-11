Ольга Макеева: Забота о детях – наша святая обязанность

В понедельник, 10 августа, в Донецке заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева в рамках проекта «Дерево желаний» передала подарок для юной жительницы прифронтового Куйбышевского района.

Парламентарий передала Анастасии, которую воспитывает двоюродная бабушка, ранец и полный набор принадлежностей для школы.

Ольга Макеева подчеркнула, что подобные акции очень важны и проект «Дерево желаний» будет продолжен.

«Надеюсь, что этот подарок будет радовать Настю в новом учебном году. Для нас подобные мероприятия – это не только повод порадовать детишек подарками, но и прежде всего, отличная возможность познакомиться поближе, определить проблемные вопросы семьи и пути их разрешения, узнать о потребностях. Уверенно могу сказать, что мы с коллегами приложим все усилия для их решения.

Уважаемые взрослые, давайте не будем забывать, что забота о детях – наша святая обязанность», – сказала вице-спикер парламента.