Определены основные положения об органах государственной власти и иных государственных органов

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Председатель Народного Совета обратился к коллегам, обосновав предложенную законодательную инициативу.

«Проектом закона предлагается закрепить в Гражданском кодексе ДНР нормы, определяющие гражданско-правовое положение как органов государственной власти, так и иных государственных органов, как юридических лиц, а также нормы, определяющие их организационно-правовые формы.

В частности, проект закона устанавливает возможность наделения не только органов государственной власти, но и иных государственных органов правами юридического лица в случаях, если это предусмотрено в нормативных правовых актах, определяющих их правовое положение; устанавливает такую организационно-правовую форму как «государственный орган» и определяет правоспособность органов государственной власти и иных государственных органов, непосредственно как юридических лиц.

Во избежание подзаконного урегулирования, проектом закона предлагается закрепить, что государственная регистрация указанных органов осуществляется исключительно в порядке, предусмотренном законом», – сообщил Владимир Бидёвка.

Спикер парламента добавил, что проектом закона предлагается дополнить переходные положения Гражданского кодекса нормой, устанавливающей обязанность органов государственной власти, иных государственных органов в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Кодекса, то есть с 1 июля 2020 года, привести свою организационно-правовую форму в соответствие с организационно-правовой формой, предусмотренной предполагаемыми изменениями.

Парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.