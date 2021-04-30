Определён план работы Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам на май

В пятницу, 30 апреля, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провёл расширенное заседание с участием представителей Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики и Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица:

«Мы продолжаем проводить расширенные заседания совместно с представителями органов исполнительной власти в целях реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году.

Сегодня актуализировали информацию о состоянии проектов законов, которые находятся в разработке профильных государственных комитетов.

По итогам заседания принято решение включить в план Комитета на май проработку следующих проектов: «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О животном мире», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».