Оптимизирован процесс взыскания задолженности с отдельных юридических лиц

Сегодня, 30 апреля, в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли законопроект «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства».

О законопроекте рассказал председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский:

«Законопроектом предусматривается установление моратория на осуществление судебными приставами мер по принудительному исполнению решений судов, других органов (должностных лиц) о взыскании задолженности с государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных концернов, перечень которых будет утверждаться Правительством ДНР. Действие указанного моратория будет ограничено сроком в один год со дня вступления в силу закона.

При этом предусматривается, что действие моратория не распространяется на взыскание задолженности, возникшей из трудовых правоотношений, по алиментным обязательствам, налоговой задолженности, а также задолженности по кредитным договорам, заключённым с Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, иными банками и филиалами иностранных банков, зарегистрированными (аккредитованными) на территории Донецкой Народной Республики.

Принятие проекта закона позволит нарастить производственный потенциал организаций путём использования денежных средств, поступающих на расчётные счета, обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам таких организаций».

Законопроект «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства» был принят в двух слушаниях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.