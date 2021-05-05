Остался в живых: парламентарии поздравили ветерана войны Григория Ехилевского

Сегодня, 5 мая, депутаты Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета ДНР поздравили ветерана войны Григория Ехилевского с наступающим Днем Победы.

Григорий Львович Ехилевский был призван на воинскую службу в ноябре 1943 года. Освобождал Беларусь, Прибалтику. Участвовал в блокаде Курляндской группировки войск, когда западная часть Латвии – исторически известная как Курляндия – оставалась под оккупацией остатков германских войск группы армий «Север». Советская армия зажала фашистов двумя своими фронтами по линии Тукумс — Лиепая.

Затем была служба на Дальнем Востоке.

Своими впечатления от встречи с ветераном поделилась председатель парламентского комитета Наталья Пшеничная.

«Судьба многим приносит испытания. Нелегким было боевое крещение Григория Львовича. Из рассказа ветерана мы узнали, что из 300 молодых солдат, призванных с ним на фронт, после боевой операции в живых осталось не более двадцати. В трудные минуты воин часто задавался вопросом – каким будет мирное время?

Мы должны и всегда будем чтить и помнить имена тех, кто своими маленькими подвигами завоевал для нас большую Победу».

Служба в армии для Г.Л.Ехилевского закончилась в 1950 году – через семь лет после призыва. После службы он закончил учебу в горном техникуме, и всю жизнь посвятил горному делу.

Григорий Львович Ехилевский гордится своими боевыми наградами – медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени и другими медалями.