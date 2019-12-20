Отчёт Председателя Народного Совета ДНР за период с 19 ноября 2018 года по 20 декабря 2019

Уважаемый Денис Владимирович, коллеги и приглашённые гости! Представляю вашему вниманию итоги работы парламента со дня принятия присяги депутатами второго созыва.

Свой доклад я хочу начать с презентации количественных показателей работы Народного Совета. Деятельность законодательного органа, прежде всего, характеризуют результаты законотворческой работы. В целом за отчетный период в Народном Совете было зарегистрировано 188 законопроектов, проведено 43 пленарных заседания (из которых 35 очередных и 8 внеочередных), в ходе которых принято 82 закона и 214 постановлений.

Также важнейшим направлением деятельности депутатов является работа с населением. Значительное внимание здесь уделяется прифронтовым районам, а также наиболее удалённым от столицы населённым пунктам. Со дня закрепления депутатов за округами и решением различных организационных вопросов, то есть, с 10 декабря 2018 года по 20 декабря 2019 года, было проведено порядка 3,5 тысяч приёмов в рамках работы на округах, в общественных приёмных, а также на предприятиях. В рамках этого формата общения с гражданами депутатами было рассмотрено свыше 10 тысяч обращений, из которых около 40% относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исходя из характера обращений, исчерпывающие разъяснения были предоставлены депутатами на более чем половину поступивших вопросов, остальные же были направлены в соответствующие органы для принятия дополнительных мер. Кроме того, парламентарии регулярно общаются с жителями в рамках сходов граждан и встреч с трудовыми коллективами. За год было проведено более 600 сходов и свыше тысячи таких встреч, общая численность участников которых превысила 35 тысяч человек.

С каждым кварталом количество проводимых приёмов, встреч, сходов и иных форм работы с населением растёт, тем самым снижая уровень социальной напряжённости.

Однако основной акцент в своём докладе я хотел бы сделать не на количественных показателях работы, а на показателях качественных. Проще говоря, что же дают стране и людям 82 принятых закона, 214 постановлений и 10 тысяч рассмотренных обращений?

Законом ДНР «О внесении изменений в статьи 72 и 199 Закона “О налоговой системе”» регламентирована стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары, такие как хлеб.

Закон ДНР «О нотариате» вернул институт частного нотариата дополнительно к институту государственного нотариата.

Законом ДНР «О внесении изменений в Закон “О государственных наградах”» введена новая государственная награда – медаль «За верность долгу и службу Родине», которой отмечены заслуги ветеранов Афганистана.

Благодаря принятию Закона «О внесении изменений в статьи 304 и 436 Закона ДНР “О таможенном регулировании в ДНР”» отменена уплата таможенной пошлины за временный ввоз автомобилей с территорий государств Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия), а также значительно упрощен ввоз с других территорий.

Законом ДНР «О внесении изменения в Закон ДНР “Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения”» до 1 января 2030 года продлён срок приведения объектов общественного питания с числом мест более 50 и общей площадью более 250-ти квадратных метров, размещённых в жилых домах, в соответствие с требованиями.

Ряд принятых законов, вносящих изменения в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, позволили установить ответственность за кражу номерных знаков; установить ответственность для лиц, которые склоняют детей к совершению самоубийств или причинения вреда своему здоровью – то есть, ответственность за действия так называемых «групп смерти». Соответственно, нами приняты меры по предотвращению этих действий на законодательном уровне.

Законом ДНР «Об Общественной палате Донецкой Народной Республики» регламентирована её деятельность, которая призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан и власти для решения наиболее важных вопросов социально-экономического и культурного развития государства, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя Республики и демократических принципов развития общества.

Закон ДНР «О государственной границе Донецкой Народной Республики» определены границы нашего государства, благодаря чему упростится принятие нормативных правовых актов в различных сферах деятельности государства.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве”» детализирует процедуры направления потенциальным частным партнёром предложений о реализации проектов и их рассмотрения, что будет способствовать развитию инвестиционной деятельности в Республике.

Особую важность имеет принятый 13 декабря текущего года Гражданский кодекс, состоящий из четырёх книг: первая книга закрепляет основы гражданского законодательства; вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются отдельных видов договорных обязательств; третья книга регулирует правоотношения в сфере наследственных прав; четвёртая книга направлена на создание всестороннего и прозрачного механизма установления интеллектуальных прав.

Также обращаю ваше внимание на законы, принятие которых стало результатом тесного общения депутатов с гражданами в рамках встреч, круглых столов или иных форм работы:

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон “О донорстве крови и ее компонентов”», которым установлена надбавка к пенсии для почётных доноров Донецкой Народной Республики;

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О безопасности и качестве пищевых продуктов”», которым поштучная маркировка товаров была заменена на маркировку партий, что упростило работу предпринимателей и способствовало удешевлению штучных товаров;

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте”», которым отменено оформление путевых листов для водителей такси.

Говоря о постановлениях, то большинство из них затрагивали аспекты организации внутренней работы парламента. Хочу акцентировать внимание на тех, которые касались общегосударственных вопросов:

постановление «О создании Молодёжного Парламента», благодаря которому в нашем государстве появилась абсолютно новая площадка для молодых лидеров общественного мнения для обсуждения предложений законодательного регулирования молодёжной политики Республики;

постановление «Об обеспечении безопасности Донецкой Народной Республики на участках разведения сил и средств», которым определяется, что в случае ввода на демилитаризованный участок в районе населённого пункта Петровское контингента национальной полиции, национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР.

Что касается приёмов граждан, то помощь депутатов не ограничивается предоставлением консультаций и разъяснений по законодательству или составлением депутатских обращений. Чаще всего львиная доля проблем, с которыми обращаются жители в ходе приемов, решается непосредственно на месте. Однако не все вопросы возможно решить молниеносно, поскольку они требуют задействования дополнительных ресурсов и поиска эффективных механизмов решения. В качестве примера решения таких проблем можно привести:

помощь в газификации дома многодетной семьи в Снежном,

содействие в организации проведения операции на сердце заслуженному работнику культуры,

решение вопроса о выплате компенсации семьям погибших сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» в городе Енакиево,

помощь в решении проблем, связанных с недобросовестной работой коммунальных служб,

организация участия молодых спортсменов Республики в международных соревнованиях и многое другое.

Парламентарии постоянно держат руку на пульсе событий, волнующих жителей государства. Каждый из депутатов лично встречается с гражданами как минимум три раза в неделю, что позволяет сформировать полную картину проблематики на своем округе для оказания необходимой помощи людям. Обратиться к депутату легко: на официальном сайте Народного Совета размещена интерактивная карта с графиком приёмов по закреплённым округам.

Кроме того, обратиться с вопросом можно через электронную форму, также размещённую на официальном сайте парламента в разделе «Контакты». Информацию о приёмах депутатов в общественных приёмных председателя общественного движения «Донецкая Республика» можно узнать на сайте Движения.

Возвращаясь к законотворчеству, хочу вкратце осветить планы нашей работы на ближайшее будущее. На сегодняшний день в работе комитетов находятся 243 законопроекта. Особую важность для государства и общества имеют следующие:

проекты законов «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Закон ДНР «Об образовании», в которых будет закреплён статус русского языка как единственного государственного в Донецкой Народной Республике;

проект закона «О финансовой аренде (лизинге)», принятие которого позволит развивать сферу экономики и инвестиций в государстве, кроме того, разрабатывается и концепция проекта закона «Об инвестиционной деятельности»;

проект закона «О вынужденных переселенцах», в котором предлагается закрепить основы государственной политики Республики в сфере обеспечения прав и свобод отдельных категорий лиц, пострадавших в результате боевых действий;

проект закона «О внесении изменения в Закон ДНР “О социальной защите инвалидов”», которым предусматривается административная ответственность должностных и юридических лиц за уклонение от создания условий для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры;

проект закона «О ветеранах», определяющий их статус по различным категориям, в том числе и статус народных ополченцев, а также регламентирующий их социальное обеспечение и защиту;

ряд законопроектов, которыми запланированы изменения в действующий Закон ДНР «О налоговой системе», в частности по снижению налогового давления на горнодобывающие предприятия, сельхозпроизводителей, которые осуществляют деятельность в сфере растениеводства и животноводства; по обеспечению социальных гарантий шахтёрам, занятым полный рабочий день на подземных работах, что позволит повысить престижность шахтёрского труда в целом;

проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» с новой концепцией, которая предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки за счёт уменьшения перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Говоря о первых итогах работы парламента второго созыва, не могу не отметить установление новых межпарламентских связей и развитие международного взаимодействия. Так, за отчётный период были подписаны соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Государственным Советом Республики Крым, а также с Парламентом Республики Южная Осетия. Установление отношений на столь высоком уровне помогло выстроить эффективную систему взаимодействия между парламентами с целью обмена опытом и применения лучших практик законотворческой работы, безусловно, с учётом уникальной специфики каждого из регионов.

Международная деятельность Народного Совета распространяется не только на государства, с которыми уже подписаны соглашения на уровне парламентов. В рамках обмена опытом и налаживания социально-культурных связей в отчетный период депутаты приняли участие в ряде встреч с представителями власти и общественными деятелями, которые проходили в Российской Федерации, Республике Южная Осетия, Республике Абхазия и Луганской Народной Республике.

В 2019 году представители Донецкой Народной Республики трижды выступали в качестве международных наблюдателей на выборах: на избрании парламента Республики Южная Осетия и на обоих турах выборов Президента Республики Абхазия.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Народным Советом была проделана серьёзная работа, которой, тем не менее, мы не ограничимся. В будущем году основной акцент работы Народного Совета будет сделан на кодификацию законодательства. Первый шаг в этом направлении – принятие Гражданского кодекса – мы уже осуществили. В ближайших планах – принятие Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса, Трудового кодекса, а также Семейного кодекса.

Наше государство развивается, крепнет, потому всегда необходимо делать больше, предвидеть запросы общества ещё до момента, когда они становятся необходимостью. Мы присягнули на верность народу Донецкой Народной Республики и всегда будем стоять на страже его интересов.