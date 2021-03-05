Отдельные положения Закона «О налоговой системе приводятся в соответствие с Гражданским кодексом

В пятницу, 5 марта, в ходе пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».

Представил проект закона председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Целью проекта закона является приведение отдельных положений Закона «О налоговой системе» в соответствие с положениями Гражданского кодекса в части уточнения обязанностей налогоплательщиков предоставлять договоры аренды (субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов малых архитектурных форм в органы доходов и сборов по месту регистрации налогоплательщика (для физического лица – по месту жительства) не позднее пятого рабочего дня с даты подписания сторонами таких договоров, для постановки на учёт. После постановки на учёт вышеуказанные договоры с отметкой органа доходов и сборов не позднее пятого рабочего дня с даты представления будут возвращаться налогоплательщикам.

Исключение из указанного правила составят договоры аренды (субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов малых архитектурных форм, предметом которых выступает государственное и муниципальное имущество. То есть на данные договоры не будет распространяться обязанность налогоплательщиков относительно постановки их на учет в органах доходов и сборов», – рассказал Андрей Баевский.

Проект закона «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» был принят в двух чтениях в целом с учетом поправок, изложенных в сравнительной таблице, и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.