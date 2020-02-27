Отделу ЗАГС Кировского района исполнилось 100 лет

Сегодня, 27 февраля, в столице Республики состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Кировского отдела записей актов гражданского состояния Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции ДНР.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты Константин Кузьмин и Надежда Коваленко, министр юстиции Юрий Сироватко и представители администрации Кировского района города Донецка.

Ольга Макеева обратилась к работникам учреждения с приветственным словом.

«Уважаемые сотрудники Кировского отдела записи актов гражданского состояния! От всего сердца поздравляю вас со столь значимой датой – 100-летием со дня образования отдела!

Вас, сотрудников ЗАГСа, можно смело назвать летописцами целых поколений судеб своих земляков. Вот уже 100 лет сотрудники Кировского отдела осуществляют регистрацию всех жизненных вех человека, являясь свидетелями ключевых и памятных событий.

От сотрудника ЗАГСа требуется не только профессионализм, но и особые личные качества. Душевное тепло, терпение, умение сопереживать и внимательность каждого из вас в самых разных ситуациях вносят неоценимый вклад в укрепление духовных ценностей и сохранение семейных традиций.

Дорогие друзья! Спасибо вам за многолетний кропотливый труд. Пусть в ваших домах царят мир, благополучие, гармония и семейный уют. Крепкого вам здоровья, душевных сил и как можно больше радостных и добрых событий в жизни каждого из вас и в стенах вашего замечательного учреждения!» – сказала вице-спикер парламента.

Также Ольга Макеева вручила коллективу ЗАГСа благодарность Председателя Народного Совета за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленное чувство гражданской ответственности, весомый вклад в становление и развитие Донецкой Народной Республики, а также по случаю 100-летнего юбилея учреждения.

В завершение мероприятия была открыта памятная табличка, посвящённая юбилейной дате.

Добавим, что история отдела записей актов гражданского состояния Кировского района, как и самого района, уходит в 70-е годы ХІХ века, в историю посёлка Рутченково. На тот момент в населённом пункте был зарегистрирован 141 человек. В конце 1937 года Рутченково переименовали в Кировский район города Сталино. В настоящее время это Кировский район города Донецка с населением около 162 900 человек.