Открыта аккредитация представителей СМИ при Народном Совете на 2022 год

В соответствии с Правилами аккредитации журналистов и технических сотрудников средств массовой информации при Народном Совете Донецкой Народной Республики сообщаем, что приём заявок на аккредитацию на 2022 год осуществляется с 1 по 15 декабря 2021 года.

Заявка на аккредитацию подаётся на имя Председателя Народного Совета на официальном бланке редакции СМИ, подписывается главным редактором или лицом, уполномоченным на исполнение обязанностей главного редактора, скрепляется печатью и направляется на бумажном носителе.

С Правилами аккредитации журналистов и технических сотрудников средств массовой информации при Народном Совете Донецкой Народной Республики можно ознакомиться по ссылке.

Приложения к Правилам аккредитации журналистов и технических сотрудников средств массовой информации при Народном Совете Донецкой Народной Республики.