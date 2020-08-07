Открыта осенняя сессия 2020 года
Сегодня, 7 августа, состоялось первое пленарное заседание осенней сессии 2020 года.
В рабочих планах парламентариев на осеннюю сессию 2020 года рассмотрение следующих законопроектов:
- «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Донецкой Народной Республики»;
- «О техническом регулировании» и ряд других законопроектов.
Кроме того, парламентарии рассмотрят альтернативные законопроекты «О стандартизации и сертификации» и «О стандартизации», а также «О перевозках на такси» и «О деятельности такси и информационно-диспетчерских служб».
Напомним, постановление «Об утверждении повестки дня осенней сессии 2020 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва» было принято 26 июня 2020 года.