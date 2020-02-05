Открытый диалог: приёмы граждан Председателем Народного Совета будут проводиться ежемесячно

В среду, 5 февраля, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с первым заместителем главы администрации города Шахтёрска Сергеем Желновачем провели приём граждан. На встрече присутствовали закреплённые за округом депутаты Народного Совета и представители местных органов власти.

В беседе с прессой Владимир Бидёвка уточнил, что в ходе приёма обратились с вопросами 9 жителей.

«Хотелось бы отметить, что сегодня мы нацелены на то, чтобы диалог народа и власти был как можно более прямым, как можно более непосредственным. Именно с этой целью мы усилили работу депутатов на округах. С этой же целью я принял решение с февраля текущего года также ежемесячно проводить приёмы в различных городах и районах Республики, ближе знакомиться с теми вопросами, которые беспокоят граждан. Уверяю, что одним Шахтёрском или одним округом эта работа не ограничится», – сказал спикер парламента.

Озвученные в ходе приёма вопросы были связаны с обеспечением медикаментами и твёрдым бытовым топливом, со сферой жилищно-коммунальных услуг, перерасчётом пенсий и прочим.

По результатам встречи на часть вопросов были даны разъяснения, некоторые проблемы благодаря работе местной администрации будут решены в ближайшее время, остальные взяты на контроль и будут более детально проработаны.

Председатель Народного Совета также отметил, что следующий приём пройдет в одном из населённых пунктов в южной части Республики.