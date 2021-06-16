Ответственность за клевету в интернете и блокирование транспортных коммуникаций: Оксана Сигидина приняла участие в «Парламентском вестнике» (Видео)

О нововведениях в уголовном законодательстве Донецкой Народной Республики в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала депутат, секретарь Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Оксана Сигидина.

В частности, парламентарий разъяснила нормы Закона «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», принятого парламентом 30 апреля, которым установлена уголовная ответственность за клевету в интернете.

«Клевета – это распространение заведомо ложной информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека. Ранее можно было привлечь к уголовной ответственности только тех людей, которые осуществляли это публично или с использованием официально зарегистрированных средств массовой информации, но при этом выпадал такой сегмент, как интернет. А это миллионные аудитории. Народный Совет заполнил этот пробел в законодательстве.

Хотелось бы обратить внимание на установленную ответственность за клевету в интернете. Минимальная – это штраф в размере до одного миллиона рублей, максимальная – до двух лет лишения свободы», − рассказала депутат.

Кроме того, Оксана Сигидина напомнила, что Народным Советом принят Закон «О внесении изменения в статью 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» (Закон вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета – прим. ред.), в соответствии с которым граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности за перекрытие движения по транспортным магистралям.

«Бесперебойное функционирование нашей транспортной инфраструктуры – непосредственная задача государства, мы должны обеспечивать беспрепятственное движение по всем видам улично-дорожных сетей. Для этого были внесены изменения в статью 311 Уголовного кодекса.

Теперь такие действия, как умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов, являются преступными. И может наступить уголовная ответственность, если такие действия создали угрозу жизни, безопасности и здоровью человека либо угрозу повреждения и уничтожения имущества. В зависимости от серьёзности последствий наказание может составить до десяти лет лишения свободы», − сообщила депутат.

Также парламентарий рассказала о гуманизации уголовного права в части условно-досрочного освобождения от наказания беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, предусмотренной Законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» (Закон вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета – прим. ред.).

«Народным Советом проведена либерализация условно-досрочного освобождения от наказания. Так, установлено, что условно-досрочное освобождение для беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме ребёнка при учреждении исполнения наказания, применяется при фактическом отбытии четвёртой части срока наказания за преступления небольшой тяжести», − пояснила парламентарий.