Парламент ДНР продолжает деятельность в рамках плана работы на весеннюю сессию 2022 года
Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжают законодательную деятельность согласно утверждённым планам работы комитетов Народного Совета на весеннюю сессию 2022 года.
Несмотря на очень непростую ситуацию, жизнь в Республике продолжается. Принимаются все необходимые меры для функционирования предприятий и жизнеобеспечения наших городов.
Народный Совет Донецкой Народной Республики также продолжает работать несмотря на то, что вся его мужская часть (а это не только депутаты, но и их помощники, а также сотрудники Аппарата Народного Совета) в настоящее время исполняет свой гражданский долг перед Родиной – защищает Донецкую Народную Республику с оружием в руках.
Принимая во внимание, что основополагающей функцией Народного Совета Донецкой Народной Республики является законодательная деятельность, парламент продолжает работу в рамках профильных комитетов, которые ведут разработку законопроектов по утверждённым ранее планам на весеннюю сессию 2022 года.
Комитеты проводят заседания, при этом парламентарии-мужчины принимают в них участие в дистанционном режиме, а парламентарии-женщины – в очном.
Надо отметить, что подобная форма проведения заседаний комитетов Народного Совета не повлияет на качество работы, так как за время первой и второй волн пандемии Covid-19 данный режим уже был успешно использован.