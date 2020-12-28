Внесены изменения в закон о средствах массовой информации

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский рассказал о нормах Закона ДНР «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”», принятого Народным Советом 28 декабря 2020 года.

«Закон продлевает до 31 декабря 2022 года срок, до которого освобождаются от уплаты республиканской пошлины за государственную регистрацию средств массовой информации, выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации и внесение изменений в свидетельство о регистрации телеканалы, радиоканалы, а также осуществляющие вещание юридические лица, учредителями которых выступают органы государственной власти. Также предусматривается продление действия нормы, устанавливающей, что учредителями телеканалов, радиоканалов, юридических лиц, осуществляющих вещание, являются Народный Совет Донецкой Народной Республики и республиканские органы исполнительной власти», – сообщил парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 75 Закона ДНР “О средствах массовой информации”», разработанный Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, был принят в двух чтениях. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.