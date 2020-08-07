Парламент поддержал инициативу Владимира Бидёвки по развитию нормативно-правовой базы в сфере государственной гражданской службы

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал о положениях разработанного им Закона ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», принятого Народным Советом 7 августа 2020 года.

Изменения внесены в следующие законы:

«Закон обеспечивает согласованность норм законов Донецкой Народной Республики, касающихся запретов, которые налагаются на государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности Республики, а также вопросов назначения отдельных категорий лиц Председателем Правительства.

Кроме того, до 1 января 2025 года установлена возможность совместительства должностей на государственной гражданской службе.

Временно, до вступления в силу Закона, регулирующего вопросы прохождения муниципальной службы, положения Закона ДНР «О государственной гражданской службе» распространяются на лиц, замещающих должности в местных администрациях, с учётом особенностей, определяемых Главой ДНР.

Также установлены требования владения государственным языком Донецкой Народной Республики для поступления на государственную гражданскую службу», – сказал Владимир Бидёвка.